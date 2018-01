Ciman et le LAFC à Montréal dès le 21 avril

Les partisans de l’Impact de Montréal qui s’ennuient déjà de Laurent Ciman auront l’occasion de le revoir rapidement, puisque le défenseur belge et sa nouvelle équipe, le Los Angeles FC, seront de passage le 21 avril au Stade Saputo.

La MLS a révélé jeudi l’horaire complet de la saison 2018 de l’Impact et le choc contre le club d’expansion californien sera le deuxième des Montréalais à domicile au cours de la prochaine campagne.

L’Impact disputera six des huit premiers matchs de sa saison à l’extérieur. Toutefois, à partir du 5 mai, la troupe de l’entraîneur Rémi Garde jouera sept de ses onze matchs suivants dans son antre du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Comme c’est habituellement le cas, l’Impact affrontera trois fois son rival honni, le Toronto FC, au cours de la saison en MLS. Après leur duel déjà annoncé du 17 mars au Stade olympique, le bleu, blanc et noir retrouvera les «Reds» seulement le 25 août, à Toronto, puis le 21 octobre, à Montréal.

Toutefois, les deux clubs pourraient s’affronter entre temps en championnat canadien, en mai ou en juin.

Autre particularité de cet horaire : l’Impact se mesurera deux fois de suite à Orlando City. Sacha Kljestan et sa nouvelle équipe seront au Stade Saputo le 13 juin et tout le monde se retrouvera dix jours plus tard en Floride.

L’Impact terminera sa saison à Foxboro, le 28 octobre, pour y affronter le Revolution, qu’il verra trois fois, au total, en 2018, éliminatoires exclues.

Encore une fois et ce, jusqu’en 2021, TVA Sports sera le diffuseur francophone officiel de la MLS au Québec.

Les amateurs de soccer auront droit à plus de 50 rencontres, dont 34 de la saison régulière de l’Impact, sans oublier le Match des étoiles, en direct d’Atlanta le 1er août, les séries éliminatoires de la Coupe MLS Audi et la grande finale de la Coupe MLS.

Le tout débutera le 4 mars, alors que l’Impact visitera les Whitecaps, à Vancouver.

Voici l’horaire détaillé :