Anthony Duclair souhaiterait quitter l’Arizona

L’attaquant des Coyotes de l’Arizona Anthony Duclair aurait demandé d’être échangé et son souhait pourrait être exaucé, car son équipe chercherait d’ailleurs à le refiler à une autre organisation.

D’après ce qu’a rapporté jeudi le site The Athletic, le joueur de 22 ans ne veut plus jouer avec le club de Glendale. Quelques jours plus tôt, le réseau Sportsnet avait avancé que les Coyotes voulaient lui offrir «un nouveau départ ailleurs».

Duclair a récolté sept buts et six mentions d’aide pour 13 points en 31 matchs cette saison, maintenant un différentiel de -6. En 2016-2017, il avait totalisé 15 points en 58 parties, ajoutant huit points en 16 affrontements chez les Roadrunners de Tucson, club-école de l’Arizona dans la Ligue américaine de hockey.

L’ancien porte-couleurs des Remparts de Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, compte 33 filets et 46 aides pour 79 points en 188 duels à vie dans la Ligue nationale.