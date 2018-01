Une offre mirobolante des Royals pour Eric Hosmer

Les Royals de Kansas City ont proposé un contrat de sept ans et de 147 millions $ au joueur de premier but Eric Hosmer afin qu’il revienne dans leurs rangs cette année.

Actuellement joueur autonome, l’athlète de 28 ans a suscité l’intérêt des Padres de San Diego cet hiver. Selon le quotidien «USA Today», ceux-ci ont déposé une offre de 140 millions $ pour une durée identique. Les deux équipes à ses trousses ont confirmé à cette source avoir soumis une proposition, sans toutefois dévoiler la somme garantie.

Hosmer a connu une excellente campagne 2017 chez les Royals, conservant une moyenne au bâton de ,318, en plus de totaliser 25 circuits et 94 points produits. En sept ans, il a claqué 127 longues balles et fait marquer 566 points, gagnant une fois la Série mondiale.

Depuis l’ouverture du marché de l’autonomie dans le baseball majeur, l’entente la plus lucrative a été celle du joueur d’avant-champ Carlos Santana, qui a accepté un pacte de trois ans et de 60 millions $ des Phillies de Philadelphie à la mi-décembre.