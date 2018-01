Un virus écarte Galchenyuk de l’entraînement

L’attaquant des Canadiens Alex Galchenyuk était absent de l’entraînement de l’équipe, mercredi.

Selon ce que rapporte notre journaliste Marc-André Perreault, le joueur de 23 ans serait aux prises avec un virus.

Galchenyuk a passé plus de 17 minutes sur la glace, mardi, inscrivant une mention d’aide dans un revers de 4-1 aux mains des Sharks de San Jose.

Par ailleurs, le gardien substitut Al Montoya a pris part à la séance du jour, lui qui n’a pas joué depuis le début novembre à cause d’une commotion cérébrale.

Le Tricolore a encaissé cinq revers consécutifs et accueillera le Lightning de Tampa Bay, jeudi.

Alex Galchenyuk a été malade hier après le match et l’est aujourd’hui. Le virus court encore dans l’équipe.@AGally94 felt sick after the game yesterday and is sick today. The flu is still making its way around our team, said Claude Julien.