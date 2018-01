Un autre international costaricain se retrouve à Portland

Les Timbers de Portland ont annoncé l’embauche du défenseur central costaricain Julio Cascante.

Cascante, qui évoluait avec le club Saprissa, dans son pays, n’a que 24 ans et a été ajouté à l’effectif grâce à l’utilisation d’un montant d’allocation ciblé.

Il s’agit du troisième joueur ayant évolué avec Saprissa à se retrouver avec le club de l’Oregon depuis un an. Il rejoint ainsi David Guzman et Roy Miller, qui eux aussi évoluent avec l’équipe nationale du Costa Rica.

«Julio est un jeune, mais expérimenté défenseur central qui a déjà disputé plus 100 matchs au niveau professionnel», a mentionné le directeur général des Timbers, Gavin Wilikinson, mercredi.

«On suivait sa progression depuis un an et on l’avait ciblé afin de renforcer notre défense», a ajouté le dirigeant.

D.C. United pige au Venezuela

Le D.C. United a pour sa part mis la main sur un milieu de terrain de 24 ans du Venezuela, Júnior Moreno, qui évoluait précédemment pour le Zulia FC, dans son pays.

Moreno a représenté son pays cinq fois jusqu’ici, enfilant notamment le maillot du Venezuela lors de deux matchs de qualification en vue de la Coupe du monde.

Le club de la capitale est très porté sur le magasinage depuis quelques semaines : l’arrière Frédéric Brillant et l’attaquant Darren Mattocks ont aussi été ajoutés dernièrement par le biais de transactions, et l’équipe a également embauché le milieu de terrain costaricain Ulises Segura, un autre ancien de Saprissa.

Alex en Corée

Finalement, le milieu de terrain brésilien Alex Lima a choisi de quitter le Dynamo de Houston afin de tenter sa chance en Corée du Sud, où il portera les couleurs du Suwon FC, en deuxième division.

Le joueur de 29 ans évoluait en MLS depuis 2012 et a disputé 159 parties, éliminatoires incluses, dans le circuit Garber.