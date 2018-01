Un attaquant de plus pour les Screaming Eagles

Les Screaming Eagles du Cap-Breton ont acquis l’ailier des Sea Dogs de Saint John Isiah Campbell, mercredi, cédant en retour le gardien Tommy Da Silva et un choix de huitième tour au repêchage.

L'expert hockey junior de la chaîne TVA Sports, Mikaël Lalancette, a rapporté le tout en avant-midi.

Campbell, 17 ans, a inscrit un but et six mentions d’aide en 33 matchs cette saison, sa deuxième au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le Montréalais a conservé un différentiel de -7.

Pour sa part, Da Silva avait été sélectionné au deuxième tour du dernier encan midget par les Eagles, soit au 36e rang. En 2017-2018, il évolue pour les Riverains du Collège Charles-Lemoyne.