Tour de ski: le sprint d'Oberstdorf annulé

L'épreuve du sprint, qui devait se dérouler, mercredi à Oberstdorf en Allemagne, dans le cadre du Tour de ski a été annulé en raison de sévères orages, incluant tonnerre et éclairs.

Juste après les qualifications des dames, le vent s'est levé et la décision a été prise de ne pas lancer les qualifications des messieurs.

«Des arbres sont tombés sur la piste, certains skieurs sont restés bloqués. Ce ne sont pas des conditions acceptables pour les athlètes, et pour les officiels en bord de piste non plus», a déclaré le directeur sportif de la Fédération allemande de ski, Andreas Schlütter.

C'est donc dire que le fondeur québécois Alex Harvey devra patienter un peu avant d'avoir l'opportunité d'améliorer son quatrième rang au classement général.

La compétition rependra jeudi avec la présentation du 15 kilomètres, départ groupé, en style libre.

Harvey accuse un peu plus d'une minute de retard sur le Suisse Dario Cologna, au premier rang.

Le Tour sera ainsi réduit de sept à six étapes.

Haywood UPDATE: A severe rain storm, including thunder and lightning, has caused the cancellation of the Tour de Ski sprint in Oberstdorf, Germany. @TeamCanada @CBCOlympics @RC_Sports @TVASports pic.twitter.com/7rWnDel4OY