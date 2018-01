Ryan Miller blanchit son ancienne équipe

Ryan Miller a bloqué les 31 tirs dirigés vers lui pour permettre aux Ducks d’Anaheim de s’imposer par la marque de 5-0 face aux Canucks, mardi soir, à Vancouver.



Le portier blanchissait ainsi l’équipe avec laquelle il a évolué lors des trois dernières saisons.



Ryan Getzlaf (un but, deux mentions d’aide) et Josh Manson (trois mentions d’aide) ont chacun récolté trois points. Rickard Rakell a trouvé le fond du filet, en plus de se faire complice du but d’Antoine Vermette. Adam Henrique et Derek Grant ont également fait secouer les cordages.



Anders Nilsson a repoussé 15 rondelles et a cédé sa place lorsqu’il a été déjoué par Vermette dès la 20e seconde de la troisième période. Jacob Markstrom a ensuite bloqué sept tirs devant la cage des Canucks.