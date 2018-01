Quatre nouveaux instructeurs chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi l’embauche des coordonnateurs Khari Jones, Khalil Carter et Mickey Donovan, en plus de celle du conseiller spécial au responsable de la défensive, Rich Stubler.

Ancien quart-arrière ayant disputé 11 saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF), Jones sera le coordonnateur offensif des Moineaux, qui ont inscrit seulement 314 points en 2017. Il a amorcé sa carrière d'entraîneur en 2009 avec les Tiger-Cats de Hamilton, où il a dirigé les quarts lors de ses deux premières saisons, avant d'être nommé responsable de l'attaque l'année suivante. En 2012 et en 2013, l’homme de 46 ans a dirigé les pivots des Roughriders de la Saskatchewan, aidant l'équipe à remporter la Coupe Grey à sa deuxième campagne.

Pour sa part, Carter sera aux commandes de la défense, lui qui était depuis 2015 l'entraîneur des demis défensifs des Stampeders de Calgary. Il a mené son équipe en 2016 et en 2017 à deux titres du calendrier régulier, celle-ci participant les deux fois au match de la Coupe Grey. L’Américain a évolué avec les Alouettes en 2008, jouant aussi chez les Argonauts de Toronto et les Bills de Buffalo dans la NFL pendant sa carrière de joueur.

Une prise de renom

De son côté, Donovan était le pilote des Stingers de Concordia depuis 2014. Précédemment, il a agi comme responsable des secondeurs chez les Mustangs de l’Université Western de 2007 à 2010. Par la suite, il a occupé le poste de coordonnateur défensif pour les Redmen de McGill. L'entraîneur de 37 ans a connu beaucoup de succès comme secondeur de 2002 à 2004 à l'Université Concordia. En 2004, il a remporté le trophée du président, remis au meilleur joueur défensif au pays.

Enfin, Stubler compte quant à lui plus de 30 saisons au sein d'un personnel d'entraîneurs dans la LCF et a remporté la Coupe Grey à cinq reprises. L'homme de 68 ans a œuvré sept ans comme responsable de la défensive des Tiger-Cats. Il a aussi été à l'emploi des Argonauts de Toronto, des Eskimos d'Edmonton, des Lions de la Colombie-Brittanique et des Stampeders de Calgary.