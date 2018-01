Patrick Maroon tente d'assommer Drew Doughty et devra s'expliquer

L'attaquant des Oilers d'Edmonton Patrick Maroon ne semblait avoir qu'une idée en tête, mardi face aux Kings de Los Angeles : assommer le défenseur Drew Doughty.

En toute fin de deuxième période, Maroon a dangereusement frappé Doughty à la tête.

L'attaquant des Oilers a dû répondre de ses actes en engageant le combat avec Derek Forbort et a été expulsé du duel.

De son côté, Doughty a semblé ébranlé, mais est demeuré dans la rencontre.

Maroon devra expliquer son geste au département de sécurité de la LNH et pourrait être suspendu.

Edmonton’s Patrick Maroon will have a hearing today for interference on Los Angeles’ Drew Doughty.