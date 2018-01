Panthéon du football: Randy Moss et Terrell Owens parmi les finalistes

Les anciens receveurs de passes Randy Moss et Terrell Owens font partie du groupe de 18 finalistes à l’accès au Temple de la renommée du football cette année.

Le Panthéon a dévoilé mercredi les noms de 15 candidats de l’ère moderne qui s’ajouteront à trois autres concernant des athlètes ayant joué il y a plus de 25 ans et des personnes ayant contribué à l’avancement du football professionnel.

Moss a obtenu 15 292 verges et 156 touchés par la voie aérienne lors de ses 14 campagnes dans la NFL. Recrue offensive de l’année en 1998, il a été convié à six reprises pour le Super Bowl.

Owens a joué 16 saisons dans le circuit, totalisant 15 934 verges et 153 majeurs par la passe. Il a dominé trois fois la ligue pour le nombre d’attrapés bons pour un touché et a reçu six invitations pour le match des étoiles.

Parmi le groupe de finalistes, il y a aussi l’ex-secondeur Ray Lewis, qui a remporté deux fois le Super Bowl avec les Ravens de Baltimore, en plus d’avoir été invité 13 fois au Pro Bowl. Il a réalisé 1336 plaqués combinés, dont 41,5 sacs du quart, et 31 interceptions de 1996 à 2012.

Isaac Bruce, Ty Law, Edgerrin James, John Lynch, Brian Urlacher, Brian Dawkins et Alan Faneca sont également susceptibles d’être élus. Pour être intronisé au Temple, un candidat devra recevoir au moins 80 % des votes. Le nom des membres de la cuvée 2018 sera dévoilé le 3 février, veille du prochain Super Bowl.