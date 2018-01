Mauvais début d’année pour le Rocket

Le Rocket a mal entamé la nouvelle année en s’inclinant par la marque de 5-2 devant les Marlies de Toronto, mercredi à Laval.

Pourtant, le club-école du Canadien de Montréal avait bien bouclé 2017 avec trois victoires consécutives.

Rinat Valiev, Adam Brooks, Kerby Rychel et Chris Mueller ont chacun récolté un but et une mention d’aide pour Toronto.

Si Rychel et Mueller sont des contributeurs réguliers pour les Marlies, la production offensive de Valiev et de Brooks mercredi est un peu plus étonnante. Les deux joueurs n’ont que cinq points à leur fiche cette saison pour le club-école des Maple Leafs.

Mueller a inscrit son huitième de la saison avec moins d’une minute à faire à la rencontre alors que Markus Eisenschmid purgeait une pénalité pour double échec.

Andreas Johnsson a aussi fait mouche pour les vainqueurs.

Du côté du Rocket, Daniel Audette et Adam Cracknell ont été les seuls à faire scintiller la lumière rouge.

Devant le filet, Charlie Lindgren a failli cinq fois sur 32 lancers.

Son vis-à-vis, Garret Sparks a été beaucoup moins occupé, ne faisant face qu’à 24 tirs pendant la rencontre.

Le Rocket n’a pas eu beaucoup de succès contre son rival de section cette saison. Il affiche un rendement de 1-4 contre les Marlies, qui se battent avec les Americans de Rochester pour la suprématie de la section Nord de l’Association Est.

La formation lavalloise sera de nouveau en action vendredi. Pour l’occasion, elle visitera les Comets d’Utica.