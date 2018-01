Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 2 janvier 2018.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Tampa Bay 2 – TORONTO 0

– TORONTO 0 Boston 5 – NEW YORK (ISLANDERS) 1

– NEW YORK (ISLANDERS) 1 Pittsburgh 5 – PHILADELPHIE 1

– PHILADELPHIE 1 Washington 5 – CAROLINE 4 (prolongation)

– CAROLINE 4 (prolongation) San Jose 4 – MONTRÉAL 1

– MONTRÉAL 1 New Jersey 2 – ST. LOUIS 3 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Floride 1 – MINNESOTA 5

Columbus 2 – DALLAS 1

– DALLAS 1 Winnipeg 2 – COLORADO 3 (prolongation)

(prolongation) Los Angeles 5 – EDMONTON 0

– EDMONTON 0 Anaheim 5 – VANCOUVER 0

– VANCOUVER 0 Nashville 0 – VEGAS 3

Un 100e but gagnant pour Ovechkin

Alexander Ovechkin a marqué le but égalisateur en troisième période et a trouvé le fond du filet en prolongation pour propulser les Capitals vers une troisième victoire consécutive. Le Russe marquait ainsi le 22e but de sa carrière en prolongation en saison régulière pour devenir le neuvième joueur de l’histoire de la LNH à réaliser au moins 100 buts gagnants.

Ovechkin est le meneur de la LNH dans la catégorie des buts, avec 26 cette saison. Il a réussi à fracasser le plateau des 25 buts dans chacune de ses 13 première saisons dans la LNH. Il devient le quatrième joueur de l’histoire à réussir pareil exploit, selon Elias Sports, après Jaromir Jagr (17 saisons), Mike Gartner (15 saisons) et Wayne Gretzky (13 saisons).

Ovechkin a ainsi marqué 584 buts depuis le début de sa carrière, tous dans l’uniforme des Capitals. Il surpasse la marque de Gretzky (583 buts avec les Oilers) au sixième rang des meilleurs marqueurs avec la même équipe.

Blanchissage pour Fleury

Marc-André Fleury a bloqué les 29 tirs qu’il a affrontés pour aider les Golden Knights à amasser au moins un point dans un 13e match consécutif. Il s’agit d’une huitième victoire consécutive pour la formation de Las Vegas. Les Golden Knights sont la deuxième formation à réussir une séquence de huit victoires après les Kings (25 novembre – 9 décembre).

Les Golden Knights sont devenus la première équipe d’expansion dans un sport majeur professionnel en Amérique du Nord à réussir une séquence de huit gains depuis les Nuggets de Denver (NBA) en 1976, selon Elias Sports.

Avec une fiche de 27-9-2, les Golden Knights sont au deuxième rang du classement général de la LNH, derrière le Lightning.

Fleury a un dossier de 8-1-1, une moyenne de buts alloués de 1,77 et un taux d’efficacité de ,943 cette saison.

Des gardiens efficaces

Andrei Vasilevskiy (Lightning) a réalisé 29 arrêts pour obtenir un deuxième jeu blanc consécutif. Il réalise ce fait d’armes pour la deuxième fois de sa carrière. Il est le meneur pour les victoires (26) et les jeux blancs (6) cette saison.

Tuukka Rask (Bruins) a réalisé 25 arrêts pour aider les Bruins à porter à neuf (7-0-2) leur séquence de matchs avec au moins un point. Le Finlandais a une fiche de 11-0-1 à ses 12 dernières décisions.

Aaron Dell (Sharks) a réussi 30 arrêts face aux Canadiens a améliorer sa fiche à 8-3-1 cette saison, dont 6-0-0 à ses six dernières décisions.

Jeux blancs pour les Ducks et les Kings

Jonathan Quick a réalisé 32 arrêts pour permettre aux Kings de vaincre facilement les Oilers, 5-0. Il s’agissait du 47e blanchissage de la carrière de Quick. Aucun gardien américain n’en a réussi autant dans l’histoire de la LNH.

Ryan Miller a bloqué les 31 tirs dirigés vers lui à son retour à Vancouver. Il a réalisé le 41e jeu blanc de sa carrière.

