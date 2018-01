Les Maple Leafs se souviennent de Johnny Bower

Les Maple Leafs ont rendu hommage à Johnny Bower, décédé le 26 décembre, mercredi au Air Canada Center, à Toronto.

Tous les membres de l’organisation, ainsi que plusieurs anciens joueurs, dont Red Kelly, Darryl Sittler et Doug Gilmour, assistaient à la cérémonie, tout comme le commissaire de la Ligue nationale (LNH), Gary Bettman, et l’ancien du Canadien de Montréal, Yvan Cournoyer.

Les amateurs de hockey étaient également invités à assister à l’hommage.

«En grandissant, tout le monde connaissait la légende de Johnny Bower. Il y a trois ans et demi, quand je me suis joint à son équipe, les Maple Leafs de Toronto, j’ai eu la chance de connaître l’homme, a indiqué le président de l’équipe, Brendan Shanahan. C’est incroyable quand les héros et les légendes sont encore plus impressionnants que vous ne l’imaginiez. Johnny était ce genre d’homme.»

Le gardien de but légendaire est décédé à l’âge de 93 ans, des suites d’une pneumonie.

Surnommé la «Muraille de Chine», Bower a disputé 11 saisons dans l’uniforme des «Leafs». Il a mené la formation torontoise à quatre conquêtes de la Coupe Stanley, dont sa dernière en 1967.

Il a remporté le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la LNH, à deux reprises. Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1976 et son numéro 1 a été officiellement retiré par les «Leafs» en 2016.