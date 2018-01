Lernout retourne à Laval

Le Canadien de Montréal a cédé le défenseur Brett Lernout à son club-école de la Ligue américaine de hockey, le Rocket de Laval, mercredi.

Rappelé le 20 décembre, l’arrière de 22 ans a disputé trois parties avec le Tricolore, étant blanchi et conservant un différentiel de -1. Le choix de troisième tour de l’organisation – le 73e en tout – en 2014 a été retranché lors des deux derniers affrontements du club montréalais.

Avec la filiale, Lernout a totalisé un but et quatre mentions d’aide en 30 sorties. Par ailleurs, il a participé à six affrontements en carrière dans la Ligue nationale.

Le Rocket accueillera les Marlies de Toronto en soirée.