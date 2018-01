L'entraîneur de Barcelone préfère ne pas parler de Coutinho

Le Brésilien Philippe Coutinho, convoité par le FC Barcelone selon la presse, est un «bon joueur» mais il évolue pour le moment dans une autre équipe, Liverpool, a rappelé mercredi l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde, disant ignorer si ce transfert se concrétiserait à l'avenir.

«Je n'ai rien à dire au sujet de Coutinho, ce n'est pas un joueur à nous. Il est dans une autre équipe et nous respectons le fait qu'il soit dans une autre équipe», a tranché le technicien en conférence de presse.

«C'est évidemment un bon joueur et nous ne savons pas ce qui arrivera dans le futur. Mais je préfère de loin les joueurs que j'ai actuellement dans mon équipe et ce sont eux qui me préoccupent», a-t-il assuré.

La presse espagnole a rapporté ces dernières heures que le Barça comptait formuler une offre proche de 150 millions d’Euros pour attirer l'international brésilien, qu'ils convoitaient déjà l'été dernier. Et les médias croient savoir que cette fois, Liverpool serait prêt à écouter les arguments barcelonais, alors que le club anglais avait été inflexible en août dernier.

Si un tel transfert avait lieu, cette somme ferait du joueur de 25 ans le troisième plus gros transfert de l'histoire du football derrière son compatriote Neymar (222 millions d'euros) et le Français Kylian Mbappé (180 millions d'euros), les recrues phares du Paris SG en août.

Dans ce genre de transferts astronomiques, les clubs de Liga estiment souvent partir avec un handicap: la législation espagnole prévoit l'introduction de clauses libératoires dans les contrats des joueurs en Espagne, ce qui permet aux clubs étrangers acheteurs de s'épargner de longues négociations en réglant la note.

Le quotidien français L'Équipe a ainsi évoqué mercredi un possible intérêt de Manchester City envers le défenseur international français Samuel Umtiti, qui dispose d'une clause de 60 M EUR au Barça.

Valverde a dit néanmoins ne pas croire que l'ancien Lyonnais (24 ans), sous contrat jusqu'en 2021, souhaite partir. «Pour qu'un joueur parte en payant sa clause, il ne faut pas oublier un point très important: il faut qu'il souhaite s'en aller, a souligné le technicien barcelonais. Nous sommes ravis d'avoir Umtiti, nous pensons qu'il est très content au Barça et qu'il va rester très longtemps ici», a-t-il conclu.