Le panier de la confusion

Le vétéran joueur des Spurs de San Antonio Manu Ginobili a semé la confusion sur le parquet, mardi soir, alors que la formation texane affrontait les Knicks de New York.

À la fin du troisième quart, Ginobili a tenté une passe vers LaMarcus Aldridge pour lui permettre de réaliser un «alley-hoop».

Le problème est que Ginobili a fait sa remise avec un peu trop de force si bien que le ballon a terminé son chemin directement dans le panier.

Toutefois, personne, outre Ginobili, n'a semblé s'apercevoir que le ballon était bel et bien entré dans le panier alors que le jeu s'est continué sans interruption.

Ginobili a alors tenté d'attirer l'attention des arbitres, qui ont par la suite revu le jeu et accordé... deux points aux Spurs. Cependant, il s'agissait bel et bien d'un tir de trois points. La correction a été apportée à la fin du troisième quart.

Manu's shot was so incredible, the ref's didn't believe it went in �� pic.twitter.com/iuQtSYVa7D