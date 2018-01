L’attaque des Screaming Eagles explose

Les Screaming Eagles du Cap-Breton ont fait plaisir à leurs partisans en défaisant les Wildcats de Moncton par la marque de 8-2, mercredi, à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Phélix Martineau s’est illustré dans la victoire en récoltant trois points, dont un but. Il a préparé les filets de Sacha Roy et de Brooklyn Kalmikov. Roy a également obtenu une mention d’aide durant la rencontre.

Declan Smith a pour sa part fait mouche à deux reprises.

Les autres buts des vainqueurs ont été inscrits par Tyler Hylland, Justin Lazure et Jordan Ty Fournier.

La réplique des visiteurs est venue de Jeremy McKenna et d’Anderson MacDonald.

Matthew Waite a quitté la cage des Wildcats en période après avoir subi une blessure. Il avait cédé deux fois sur 14 tirs. Son remplaçant, Mark Grametbauer, a bloqué 17 des 23 tirs dirigés vers lui.

De l’autre côté de la patinoire, Kevin Mandolese a réalisé 26 arrêts.

L’Océanic ne fait qu’une bouchée des Sea Dogs

À Saint John, Samuel Dove-McFalls et Mathieu Nadeau ont chacun amassé trois mentions d’aide et l’Océanic de Rimouski a défait les Sea Dogs au compte de 6-1.

Alexis Lafrenière a pour sa part inscrit deux buts pour les vainqueurs. Les autres filets de Rimouski sont venus de Charle-Édouard D’Astous, de Yannik Bertrand, de Carson MacKinnon et de Parker Bowman.

Kevin Gursoy a compté l’unique but des favoris de la foule.

Même si l’attaque rimouskoise a été productive, Colten Ellis a tout de même dû se surpasser devant son filet, lui qui a fait face à 35 lancers.

Chez les Sea Dogs, Alex D’Orio a moins bien paru, cédant six fois sur 31 tirs.

Les Voltigeurs tiennent le coup

À Sherbrooke, les Voltigeurs de Drummondville ont réussi à s’accrocher à leur avance et ont défait le Phoenix par la marque de 4-3.

Yann-Félix Lapointe a réduit l’écart à un but en troisième période pour le Phoenix, mais il était trop tard pour espérer créer l’égalité puisqu’il ne restait que six secondes à écouler au temps réglementaire. Les autres filets des favoris de la foule ont été inscrits par Hugo Roy et Nicolas Poulin.

Nicolas Guay, Morgan Adams-Moisan, Cédric Desruisseaux et Yvan Mongo (filet désert) sont ceux qui ont mené les Voltigeurs vers la victoire.

Pour y arriver, ils ont également eu l’aide d’Olivier Rodrigue, qui a bloqué 28 des 31 tirs adverses.

Devant la cage de Sherbrooke, Brendan Cregan a lui aussi connu une bonne soirée de travail avec 31 arrêts.

Mathieu Bellemare guide les Cataractes vers la victoire

À Shawinigan, le gardien Mathieu Bellemare a frôlé la perfection et les Cataractes ont défait les Huskies de Rouyn-Noranda au compte de 6-1.

Le portier, élu première étoile du match, a bloqué 31 des 32 tirs dirigés vers lui.

Il a également eu beaucoup d’aide d'une attaque menée Vasily Glotov, qui a fait mouche à deux reprises.

Gabriel Denis a pour sa part récolté trois points, dont un but.

Jan Drozg, Alex Plamondon et Antoine Demers ont aussi fait mouche pour les locaux.

Vincent Marleau a marqué l’unique but des Huskies

Devant le filet abitibien, Zachary Emond a cédé six fois sur 31 tirs.

Shawn Boudrias s’occupe des Foreurs

À Gatineau, Shawn Boudrias a marqué deux buts, dont celui de la victoire, et les Olympiques ont défait les Foreurs de Val-d’Or par la marque de 5-2.

En plus de faire scintiller la lumière rouge à deux reprises, Boudrias a préparé le filet de Maxim Trépanier en avantage numérique.

Anthony Beauchamp et Alec Malo ont été les autres buteurs chez les vainqueurs.

Les Foreurs ont inscrit leurs deux buts en troisième période. Yan Dion a été le premier à faire mouche, suivi d’Adam Cheezo.

Le gardien des visiteurs, Jonathan Lemieux, a eu une grosse soirée de travail, lui qui a fait face à 40 lancers.

Devant le filet des Olympiques, Tristan Bérubé s’est dressé devant 28 des 30 tirs adverses.