La LNH dévoile les capitaines et gilets du match des étoiles

La Ligue nationale de hockey a dévoilé les capitaines des quatre formations qui vont s’affronter lors du prochain match des étoiles qui sera disputé le 28 janvier à Tampa Bay.

Alex Ovechkin (Métropolitaine), Connor McDavid (Pacifique), P.K. Subban (Centrale) et Steven Stamkos (Atlantique) représenteront chacune des divisions du circuit Bettman.

La LNH a également dévoilé les quatre chandails des formations.

The 2018 NHL All-Star team captains have been announced!



