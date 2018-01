KHL : le Barys Astana «sacrifie» un mouton sur la patinoire

Plusieurs joueurs du Barys d’Astana, une équipe du Kazakhstan évoluant en Ligue continentale (KHL), ont récemment suivi un rituel de goût douteux en «sacrifiant» littéralement un mouton avant une séance d’entraînement.

D’après des informations provenant du média russe Sport Express et reprises par le chroniqueur du «Journal de Montréal», Slava Malamud, les hockeyeurs impliqués ont voulu respecter un rituel religieux national, au point d’incommoder sérieusement leurs huit coéquipiers étrangers.

«Le Barys d’Astana, pour quelconque raison que ce soit, a décidé de suivre une coutume kazkhe. [...] Ça impliquait de tuer un mouton. Directement sur la glace. Le sang a été dispersé partout sur la patinoire et sur les filets pour rendre ça magique ou quelque chose du genre. Sport Express a rapporté que les joueurs étrangers ont été malades», a écrit Malamud sur son compte Twitter.

KHL news. Barys Astana, for whatever reason, decided to have a traditional Kazakh ritual before a practice. It involves slaughtering a sheep. Right on the ice. The blood was sprinkled over the goal to make it magic or something. @sportexpress reports, foreign players got sick