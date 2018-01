Grouchy et MacLeod avec les Remparts: l’un surpris, l’autre pas

Rétabli d’une infection à la gorge qui l’a terrassé avant la pause de Noël, Matthew Grouchy a donné ses premiers coups de patin aux côtés de ses nouveaux coéquipiers des Remparts de Québec, mercredi.

C’est un scénario identique pour Gregor MacLeod dont les services ont aussi été obtenus dimanche par le transfert de Derek Gentile aux Islanders de Charlottetown.

«J’ai été étonné d’être échangé, mais je suis comblé de passer au sein d’une aussi bonne organisation et très excité à l’idée de jouer chez les Remparts, a mentionné Grouchy, un attaquant de 18 ans originaire de Labrador City. Je suis un joueur de caractère qui contribue à l’attaque et aime bien se glisser sous la peau de mes adversaires et fréquenter des zones sales sur la patinoire.»

«À l’âge de 13 ans, je suis déménagé à Rockland [en banlieue d’Ottawa] et j’y ai joué au hockey mineur pendant trois saisons. Ç’a aidé mon développement, car il ne se passe pas grand chose côté hockey à Labrador City. D’ailleurs, là-bas à part les arbres et la neige...», a-t-il ajouté avec une moue significative.

Pas une surprise

Contrairement à Grouchy, Gregor MacLeod, un joueur de centre de 19 ans, savait depuis quelque temps que ses jours étaient décomptés sur l’île aux patates.

«J’ignorais toutefois dans quelle équipe j’allais aboutir. C’est agréable d’arriver dans un vestiaire où tu reconnais quelques visages», a plaidé ce natif de Darmouth qui connaît bien les Andrew Coxhead et Christian Huntley, deux autres gloires sur lames des Diables rouges originaires de la Nouvelle-Écosse.

Auteur de huit buts depuis le début de la saison, MacLeod se dépeint comme «un joueur amassant des points», mais pour qui le volet défensif aura toujours préséance sur sa fiche personnelle. En voilà qui comptera beaucoup d’amis parmi les défenseurs de l’équipe!

L’entraineur Philippe Boucher a aimé la performance offerte par ses nouveaux joueurs d’avant. «Grouchy se remet d’un virus, mais lui et MacLeod amèneront du sang neuf à notre formation. On a pu constater que MacLeod était explosif et dynamique sur ses patins.»