Deux joueurs des Jackets cédés à la LAH

Les Blue Jackets de Columbus ont cédé l’attaquant Zac Dalpe et le défenseur Dean Kukan à leur filiale de Cleveland, dans la Ligue américaine de hockey, mercredi.

Rappelé lundi, Dalpe a été blanchi lors de ses 10 rencontres de la Ligue nationale cette saison. Il a toutefois inscrit un but et six mentions d’aide en 12 parties avec le club-école.

De son côté, Kukan a joué huit matchs dans le circuit Bettman au cours de la dernière campagne, mais aucun en 2017-2018. Il revendique 12 points, dont un filet, en 27 affrontements à Cleveland.

La formation de l’Ohio a défait les Stars de Dallas 2-1, mardi, et visitera l’Avalanche du Colorado, jeudi.

Julian Melchiori rétrogradé

Les Jets de Winnipeg ont cédé le défenseur Julian Melchiori au Moose du Manitoba, leur club-école de la Ligue américaine de hockey (LAH), mercredi.

L’arrière de 26 ans avait été rappelé le 14 décembre, mais n’a pas disputé un seul match avec les Jets cette saison. Dans la LAH, Melchiori a inscrit 12 points, dont quatre buts, en 26 rencontres, tout en affichant un différentiel de +15.

Choix de troisième tour en 2010, le 87e au total, de la concession autrefois située à Atlanta, l’Ontarien a participé à 30 affrontements de la Ligue nationale depuis le début de sa carrière et a obtenu deux mentions d’aide.

Freddie Hamilton est disponible

Les Flames de Calgary ont soumis mercredi le nom de l’attaquant Freddie Hamilton au ballottage.

C’est ce qu’a indiqué le réseau Sportsnet en après-midi. Si le joueur de 26 ans n’est pas réclamé, il sera rétrogradé au club-école situé à Stockton.

Hamilton a été limité à une mention d’aide en huit matchs cette saison. Depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale en 2013-2014, l’ancien des Sharks de de San Jose a amassé quatre buts et deux aides en 67 parties.

À l’automne 2016, il avait paraphé une entente de deux ans et de 1,225 million $.