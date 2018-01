Une autre victoire pour les Bruins et pour Tuukka Rask

Tuukka Rask a signé une sixième victoire consécutive, mardi soir, à Brooklyn, où les Bruins de Boston se sont imposés 5-1 face aux Islanders de New York.

À VOIR : Sommaire

Le gardien des Bruins n’a cédé qu’une seule fois sur 26 tirs. Il affiche maintenant un dossier de 11-0-1 à ses 12 derniers matchs et n’a pas subi la défaite en temps réglementaire depuis le 26 novembre.

Quant aux Bruins, il s’agit d’une deuxième victoire consécutive et d’une septième à leurs huit derniers matchs.

Danton Heinen, Brad Marchand et Tim Schaller ont chacun récolté deux points en marquant un but et en obtenant une mention d’aide.

C’est Patrice Bergeron qui a inscrit le but gagnant en deuxième période.

Noel Acciari a scellé l’issue du match en comptant dans un filet désert.

Du côté des Islanders, Jordan Eberle a été l’unique marqueur. Pour sa part, Jaroslav Halak a cédé quatre fois sur 37 lancers.