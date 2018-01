Un joueur de soccer irlandais gagne un million d’euros à la loterie!

Le jeune défenseur irlandais Kevin O'Connor a visiblement une bonne étoile: son parrain lui a offert un billet de loterie pour Noël... qui s'est avéré gagnant! Un million d'euros à la clé, de quoi oublier la défaite de son équipe et bien commencer 2018.

Le joueur de 22 ans, qui évolue à Preston North End, en 2e division anglaise, a reçu un ticket de loterie de son oncle et parrain, accompagné d'un mot : «Je te souhaite bonne chance», selon le Irish Times.

A rising Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle�� pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04