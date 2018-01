Tuukka Rask l’étoile la plus étincelante en décembre

Le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask a été nommé la première étoile du mois de décembre dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi.

Les deuxième et troisième mentions ont été décernées aux ailiers Josh Bailey, des Islanders de New York, et Nikita Kucherov, du Lightning de Tampa Bay.

Rask a conservé un dossier éloquent de 9-0-1, une moyenne de buts alloués de 1,22 et un taux d’efficacité de ,955, réalisant deux blanchissages. Le Finlandais a aidé son club à s’emparer du deuxième rang de la section Atlantique, Boston gagnant 10 fois en 14 joutes.

Le numéro 40 a réussi ses jeux blancs aux dépens des Flyers de Philadelphie, le 2 décembre, et les Sénateurs d’Ottawa, samedi. Il a totalisé 277 arrêts en 290 lancers et a limité l’ennemi à deux buts ou moins dans 10 de ses 11 affrontements.

Pour sa part, Bailey a amassé sept buts et 15 mentions d’aide pour 22 points en 15 duels. Il a obtenu un point lors de 11 rencontres d’affilée pour conclure le mois, réussissant un tour du chapeau le 14 décembre contre les Blue Jackets de Columbus. Le joueur d’avant domine la LNH avec 38 aides cette saison.

Finalement, Kucherov a totalisé 20 points, incluant huit filets, en 13 parties. Il a fait bouger les cordages dans 12 de celles-ci, sa formation décrochant 11 victoires et subissant deux revers. Le Russe est le meneur du circuit Bettman avec 56 points; Bailey est deuxième à 50.