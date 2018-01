Tarasenko et Schenn propulsent les Blues vers la victoire

Les Blues l’ont emporté par la marque de 3-2 en tirs de barrage contre les Devils du New Jersey, mardi à St. Louis.

À VOIR : Sommaire

Brayden Schenn et Vladimir Tarasenko ont fait mouche pour les vainqueurs pendant la séance de tirs au but tandis que Taylor Hall et Kyle Palmieri ont raté leur chance du côté des Devils.

Tarasenko avait également ouvert la marque pour les locaux en première période en inscrivant son 17e de la saison.

Vladimir Sobotka a inscrit l’autre but des Blues.

Du côté des visiteurs, la recrue Nico Hischier a ajouté un huitième but à sa récolte cette saison à mi-chemin au deuxième vingt. Hall a pour sa part forcé la tenue de la prolongation en marquant au dernier tiers.

Carter Hutton a réalisé 24 arrêts en temps réglementaire et en prolongation en plus d’être parfait en fusillade.

Devant le filet des Devils, Keith Kinkaid a failli deux fois sur 29 lancers.