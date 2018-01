Cédric Paquette attendait ce moment depuis fort longtemps.

L’attaquant du Lightning a marqué un premier but en près d’un an, mardi, face aux Maple Leafs à Toronto. Le Québécois n’avait pas touché la cible depuis le 21 janvier 2017 dans un match contre les Coyotes.

Visiblement soulagé, Paquette a lancé un singe imaginaire sur la glace en rentrant au banc de son équipe en référence à l’expression anglaise «To get the monkey off his back».

À voir dans la vidéo ci-dessus.