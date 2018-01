Un 100e but victorieux pour Ovechkin

Alex Ovechkin a marqué en prolongation et les Capitals de Washington ont défait les Hurricanes de la Caroline au compte de 5-4, mardi à Raleigh.

Le Russe a enfilé le 100e but victorieux de sa carrière et s'est emparé du sixième rang de l'histoire pour le nombre de réussites au sein d'une équipe, devançant Wayne Gretzky.

Ovechkin has passed Wayne Gretzky (Oilers) for sixth all-time in goals scored with a single franchise. pic.twitter.com/bJwGir78EH