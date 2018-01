LNH: Brock Boeser est la recrue du mois

L’attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser a été choisi la recrue par excellence du mois de décembre dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi.

L’ailier de 20 ans a récolté huit buts et cinq mentions d’aide pour 13 points en autant de matchs, inscrivant son nom sur la feuille de pointage au moins une fois dans neuf rencontres. Il a notamment amassé un filet et trois aides contre les Blackhawks de Chicago, jeudi.

Boeser a atteint le plateau des 20 buts à sa 34e partie de la campagne, le 23 décembre face aux Blues de St. Louis. Il domine les patineurs de première année dans diverses catégories, dont les filets (21) et les points (38).

Les Québécois Pierre-Luc Dubois et Yanni Gourde, respectivement des Blue Jackets de Columbus et du Lightning de Tampa Bay, ont été considérés pour le titre mensuel, tout comme Danton Heinen (Bruins de Boston) et Mathew Barzal (Islanders de New York).