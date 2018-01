Les Bills plus généreux envers Andy Dalton

Les partisans des Bills de Buffalo ont remis plus de 22 000 $ à la fondation du quart-arrière des Bengals de Cincinnati Andy Dalton depuis que celui-ci a aidé à assurer la qualification de leur équipe favorite en matchs éliminatoires, dimanche.

Le pivot de la formation de l’Ohio a indiqué mardi que plus de 1000 donneurs s’étaient manifestés, visiblement pour le remercier d’avoir orchestré une remontée en fin de rencontre face aux Ravens de Baltimore. Avec moins d’une minute à écouler à la partie et un quatrième essai et 12 verges à franchir, il a rejoint Tyler Boyd à l’aide d’une passe de 49 verges bonne pour le touché.

Les Bengals l’ont emporté 31-27, éliminant leurs adversaires du jour et envoyant Buffalo aux duels d’après-saison pour la première fois depuis 1999.

La fondation de Dalton et de son épouse Jordan apporte du soutien aux enfants malades ou lourdement handicapés et à leurs familles dans la région de Cincinnati et celle de Fort Worth, au Texas.

La veille, les Bills avaient diffusé une lettre de remerciement à l’intention des Bengals sur leur compte Twitter, leur promettant des ailes de poulet.