Isaiah Thomas réussit son retour dans une victoire des Cavaliers

À son premier match avec sa nouvelle équipe, Isaiah Thomas a aidé les Cavaliers à vaincre les Trail Blazers de Portland par la marque de 127-110, mardi à Cleveland.

Thomas, échangé par les Celtics de Boston contre Kyrie Irving cet été, effectuait un retour au jeu après une absence de sept mois à cause d’une blessure à la hanche.

Le meneur de jeu étoile a récolté 17 points en seulement 19 minutes d’action. Il a aussi obtenu trois mentions d’assistance, dont deux qui ont mené à de superbes paniers de LeBron James et de Dwyane Wade.

James, comme à son habitude, a mené la charge pour les vainqueurs avec 24 points, six rebonds et huit mentions d’assistance.

Damian Lillard et Jusuf Nurkic ont été les plus productifs du côté des «Blazers» avec 25 points et 23 points respectivement.

Les Cavaliers ont décidé d’intégrer progressivement Thomas à leur formation pour s’assurer que sa hanche soit parfaitement rétablie. Cela veut dire qu’il ne sera pas en uniforme mercredi même si les Cavaliers rendent visite aux Celtics.