Étienne Montpetit passe aux Tigres

Grosse transaction dans la LHJMQ : les Foreurs de Val-d'Or ont échangé le gardien Étienne Montpetit aux Tigres de Victoriaville, a appris le journaliste de TVA Sports Mikaël Lalancette mardi.

Ils ont obtenu en retour un choix de premier tour au prochain repêchage, un de deuxième tour en 2018 et un de troisième tour en 2019.

À sa quatrième saison dans le circuit Courteau, Montpetit présente une fiche de 12-14-1, une moyenne de 3,03 et un taux d’efficacité de ,920 en 2017-2018.

Breaking news: Étienne Montpetit échangé aux Tigres de Victoriaville. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 2 janvier 2018

Ce que les Foreurs reçoivent pour Montpetit : choix de 1er tour 2018, 2e tour 2018 (SNB) et 3e tour 2019 (SNB). #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 2 janvier 2018

Les deux équipes ont réalisé une deuxième transaction. Les Tigres ont aussi acquis l’attaquant Simon Lafrance et deux choix au repêchage (cinquième et huitième tour en 2019) contre l’attaquant James Phelan et deux choix de troisième tour (2018 et 2019).

Simon Lafrance sera lui aussi échangé aux Tigres par les Foreurs dans une autre transaction. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 2 janvier 2018

Pour mettre la main sur Simon Lafrance et deux choix (5e et 8e tour 2019), les Tigres cèdent James Phelan et deux choix de 3e tour (2018 et 2019) aux Foreurs. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 2 janvier 2018

Lafrance a récolté 30 points, dont 10 buts, en 37 matchs cette saison. Phelan, lui, compte 39 points en 37 rencontres.

Les Tigres occupent actuellement le 10e rang du classement général en vertu d’un dossier de 18-14-3-2.

Ils ont mis la main sur l’attaquant Vitalii Abramov plus tôt cette saison, le 16 novembre.