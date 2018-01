Dustin Byfuglien reviendra au jeu ce soir

Le défenseur des Jets de Winnipeg Dustin Byfuglien effectuera un retour au jeu mardi soir lorsque son équipe visitera l’Avalanche du Colorado.

À l’écart du jeu depuis le 9 décembre en raison d’une blessure au bas du corps subi durant un match contre le Lightning de Tampa Bay, le vétéran a participé à l’entraînement des siens, lundi.

«Je me sens bien, je suis fatigué d’être assis et de regarder les autres, a-t-il déclaré au site NHL.com. C’est excitant de revenir sur la glace avec les gars et de faire partie de nouveau de cette formation.»

Cette saison, Byfuglien a inscrit 15 mentions d’aide en 28 sorties et présenté un différentiel de +4.