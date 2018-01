C’est confirmé, Ambroise Oyongo passe à Montpellier

La rumeur le laissait entendre depuis plusieurs semaines et c’est maintenant confirmé : l’ancien défenseur de l’Impact Ambroise Oyongo poursuivra sa carrière en Ligue 1 française, avec Montpellier.

Libre de tout contrat depuis la fin de la dernière saison en MLS, le défenseur latéral de 26 ans a donc choisi de poursuivre sa carrière en Europe après avoir évolué avec les Red Bulls de New York et l’Impact en MLS.

Celui qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun, en février dernier, a subi une sérieuse blessure à un genou en juin, ce qui a mis prématurément fin à sa saison 2017 en MLS. Cette blessure n’a cependant jamais refroidi l’intérêt du club français à son endroit.

«Le club me suit depuis longtemps et a continué à me suivre lorsque j'étais blessé, a-t-il indiqué dans des propos rapportés sur le site officiel de l'équipe. Cela m'a fait vraiment plaisir. Désormais, c'est à moi d'apporter le plus possible à l'équipe.»

Oyongo a disputé 68 parties avec l’Impact entre 2015 et 2017, éliminatoires incluses. Il a marqué trois buts et offert sept passes décisives.