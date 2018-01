Carson Palmer prend sa retraite

Carson Palmer, quart-arrière des Cardinals de l’Arizona dans la NFL, a pris sa retraite mardi à 38 ans.

Palmer a écrit une lettre publiée sur le site des Cardinals pour prévenir les amateurs de son départ.

«Il est temps pour moi, a déclaré le numéro 3. Pourquoi? Je le sais, tout simplement.

«Quand je suis arrivé dans la ligue, j’étais un enfant de 23 ans. Je la quitte maintenant en tant qu’époux de 38 ans et père de quatre enfants avec des souvenirs et des expériences que je chérirai pour le reste de ma vie.»

Palmer a fait son arrivée dans la NFL en 2004 derrière la ligne de mêlée des Bengals de Cincinnati, son équipe jusqu'en 2010 avant un séjour de deux campagnes chez les Raiders d'Oakland. Il avait les rênes des l'attaque des Cards depuis 2011.

Les principaux faits d'armes de l'ancien récipiendaire du trophée Heisman (2002) comprennent trois invitations au Pro Bowl et trois participations aux éliminatoires, dont une présence en finale de l'Association nationale en 2015 soldée par une victoire des Panthers de la Caroline.

Le Californien d'origine compte plusieurs records de concession des Bengals et des Cardinals, dont le plus grand nombre de passes complétées en une saison à Cincinnati en 2007 (373), ainsi que les plus hauts totaux de verges aériennes (4671) et de passes de touché (35) en une campagne, en 2015.