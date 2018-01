Brisbane: Denis Shapovalov s'incline d'entrée

Le Canadien Denis Shapovalov s'est incliné au premier tour du tournoi de Brisbane, en Australie, face à l'Anglais Kyle Edmund, mardi.

Shapovalov, 51e mondial, a bien bataillé, mais a plié l'échine 6-7 (5), 7-6 (4) et 6-4 face à Edmund, 50e au monde, après 2h30 de jeu.

Au final, le Canadien a claqué 18 as et commis cinq doubles fautes. Il a brisé son adversaire à une seule reprise en six occasions. De son côté, Edmund a pris les remises en jeu de son rival à deux occasions en trois tentatives.

Il s'agissait d'une quatrième confrontation entre les deux joueurs. Chaque joueur a maintenant remporté deux victoires. C'est d'ailleurs lors du premier duel entre les deux athlètes, en Coupe Davis en février dernier, que Shapovalov avait été disqualifié pour avoir envoyé une balle dans l'oeil de l'arbitre de chaise, Arnaud Gabas.

Polansky s'incline également

De son côté, le Canadien Peter Polansky, 137e joueur mondial et issu des qualifications, a été défait par le joueur australien John Millman, 128e au classement et qui bénéficiait d'un laissez-passer de la part des organisateurs du tournoi.

Polansky a été défait 7-6 (4) et 6-0.

Schnur s'impose à Playford

Le Canadien Brayden Schnur a remporté son match de premier tour au tournoi Challenger de Playford, en Australie, mardi, disposant du Japonais Yoshihito Nishioka en deux manches de 6-4 et 6-3.

La 220e raquette mondiale a eu besoin de 1 h 26 min pour triompher. Schnur a réussi les huit as de l’affrontement, tandis que son rival – 166e du circuit de l’ATP – a commis trois doubles fautes. Nishioka a conservé un pourcentage d’efficacité de 71 % sur ses premiers services, comparativement à 61 % pour son vis-à-vis.

Auteur de quatre bris en six occasions, le représentant de l’unifolié croisera le fer avec l’Allemand Oscar Otte, détenteur de la 131e place au monde.

Victoires canadiennes

À Shenzhen, en Chine, la Canadienne Carol Zhao et l’Américaine Nicole Gibbs ont vaincu les deuxièmes têtes de série, la Roumaine Raluca Olaru et l’Ukrainienne Olga Savchuk 6-1 et 6-3 dans un duel de premier tour en double.

Le tandem nord-américain sera de retour sur le terrain mercredi pour un match contre l’Allemande Nicola Geuer et la Russe Anna Blinkova.

Également en action, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski a savouré la victoire dans une rencontre de premier tour en double à Brisbane, aux côtés de la Chinoise Yifan Xu. Les deux femmes ont vaincu les Australiennes Monique Adamczak et Storm Sanders 6-4, 6-7 (5) et 10-7.

Les troisièmes favorites de la compétition en découdront avec les Néerlandaises Kiki Bertens et Demi Schuurs à l’étape suivante.

Daniel Nestor sèchement battu

À Doha, le vétéran Daniel Nestor et son partenaire autrichien Philipp Oswald n’ont pas fait le poids devant les deuxièmes têtes de série à l’Open du Qatar, le Croate Mate Pavic et Oliver Marach, également de l’Autriche.

Ceux-ci ont signé une victoire en deux sets identiques de 6-2, ne passant que 51 minutes sur le court.