Andrew Shaw délivre (provisoirement) les Canadiens

Il aura fallu une double supériorité numérique, mais les Canadiens de Montréal se sont finalement inscrits au pointage, mardi en fin de deuxième période contre les Sharks de San Jose.

Incapable de générer des chances de marquer franches à cinq contre cinq, le Tricolore a finalement vu Andrew Shaw pousser la rondelle derrière Aaron Dell et mettre fin à une séquence de plus de 132 minutes sans marquer du CH. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Il s’en est fallu de peu pour le que but aille à la fiche de Max Pacioretty, qui n’a pas marqué à ses 12 derniers matchs. Shaw a tout juste effleuré sa passe devant le filet et Justin Braun, des Sharks, a contribué par inadvertance au but des Canadiens. Avant la fin de l’engagement, les Sharks allaient toutefois reprendre une avance de deux buts (3-1) grâce à Timo Meier.