Zac Dalpe arrive en renfort

Les Blue Jackets de Columbus ont rappelé d’urgence l’attaquant Zac Dalpe de leur filiale de Cleveland, dans la Ligue américaine de hockey, lundi.

Cette décision est reliée notamment aux blessures affligeant la formation de l’Ohio, qui a été lessivée 5-0 par le Lightning de Tampa Bay, dimanche. Le défenseur Ryan Murray (haut du corps) ainsi que les joueurs d’avant Cam Atkinson (pied), Alexander Wennberg (dos) et Brandon Dubinsky (fracture de l’os orbital) sont notamment sur le carreau.

Dalpe a disputé 10 matchs avec les Jackets cette saison et a été blanchi. Avec le club-école, il a inscrit un but et six mentions d’aide en 12 sorties.

Une promotion pour Maxim Mamin

Les Panthers de la Floride ont rappelé l’attaquant Maxim Mamin de leur filiale de Springfield, dans la Ligue américaine de hockey.

Choix de sixième tour, le 175e au total, des Panthers en 2016, Mamin a récolté six buts et neuf mentions d’aide pour 15 points en 23 matchs avec le club-école cette saison. Il a notamment inscrit plus d’un point dans trois parties.

Auparavant, le Russe de 22 ans avait disputé trois campagnes avec le CSKA de Moscou, au sein de la Ligue continentale. En 2016-2017, il avait amassé 25 points, dont 12 filets, en 42 joutes.

Dominik Simon récompensé

Les Penguins de Pittsburgh ont rappelé le joueur de centre Dominik Simon de leur club-école de Wilkes-Barre/Scranton, lundi.

Pour leur part, le gardien Casey DeSmith, le défenseur Andrey Pedan et l’attaquant Garrett Wilson ont pris le chemin de la Ligue américaine de hockey.

Simon a disputé six matchs avec Pittsburgh cette saison, inscrivant deux mentions d’aide. Il a ajouté quatre buts et 13 aides pour 17 points en 21 sorties avec la filiale. Le Tchèque a été un choix de cinquième tour, le 137e au total, des Penguins en 2015.

Pour sa part, DeSmith a défendu le filet deux fois dans la Ligue nationale en 2017-2018 et a encaissé un revers. Pedan n’a pas joué dans le circuit Bettman lors de la présente campagne, tout comme Wilson.