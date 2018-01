Un règne difficile pour les Penguins

Doubles champions en titre de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh ont de la difficulté à retrouver leur aplomb habituel, si bien qu’ils se retrouvent à l’extérieur du portrait des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les hommes de l’entraîneur-chef Mike Sullivan ont connu des derniers jours pénibles à l’extérieur, ayant perdu 2-1 face aux Hurricanes de la Caroline, vendredi, et 4-1 contre les Red Wings de Detroit, dimanche. Par conséquent, ils occupent le 10e rang de l’Association de l’Est avec un dossier ordinaire de 19-18-3 et un retard de trois points sur une place en séries.

Aussi, la formation de la Pennsylvanie devra remporter davantage de matchs corsés pour grimper au classement, selon son capitaine Sidney Crosby.

«Vous devez être capable de gagner une rencontre 1-0 ou 2-1 quand les choses ne vont pas aisément pour vous, a-t-il déclaré au quotidien Pittsburgh Post-Gazette. Nous devons comprendre cela et nous assurer de ne pas commettre d’erreurs qui nous feront mal, surtout lorsqu’on ne marque pas beaucoup de buts.»

Une offensive congelée

Justement, l’attaque des Penguins est plutôt au neutre ces temps-ci. La plupart de leurs éléments-clés éprouvent des ennuis, à commencer par Crosby. Ce dernier a touché la cible seulement une fois à ses neuf plus récentes sorties. Globalement, ils ont été limités à deux filets ou moins dans sept de leurs 12 derniers affrontements. Durant cette période, ils ont récolté quatre victoires.

«On doit se concentrer à jouer de la bonne façon. Si on peut éliminer les erreurs en zone neutre et prendre les bonnes décisions avec la rondelle, je crois que ça nous aidera», a mentionné Sullivan.

«Je pense qu’on a fait plusieurs bons gestes, a-t-il poursuivi au sujet de la performance des siens à Detroit. On a passé beaucoup de temps en territoire adverse et on a obtenu de nombreuses chances de marquer. Nous avons été dans les zones payantes plus souvent qu’avant. C’est triste de perdre, mais il faut garder la tête haute, être plus déterminé et tenter d’apprendre de chaque expérience.»

Pittsburgh tentera d’éviter la cave de la section Métropolitaine en se mesurant aux Flyers de Philadelphie, mardi.