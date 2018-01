Un record pour DeRozan et une victoire pour les Raptors

DeMar DeRozan a inscrit 52 points et les Raptors ont défait les Bucks de Milwaukee par la marque de 131-127 en prolongation, lundi à Toronto.

En amassant 52 points, DeRozan a non seulement établi une marque personnelle, il a également établi un nouveau record pour le plus grand nombre de points inscrits par un joueur des Raptors dans un match.

Le record précédent était de 51 points. Il avait été établi par Vince Carter en 2000 et égalisé par Terrence Ross en 2014.

DeRozan a également récolté huit mentions d’assistance et cinq rebonds pendant la rencontre. Le meneur de jeu Kyle Lowry a été l’autre joueur le plus productif en attaque pour les Raptors avec 26 points, six rebonds et six mentions d’assistance.

Du côté des Bucks, Eric Bledsoe a marqué 29 points et Giannis Antetokounmpo 26 points.

Les Raptors ont remporté leurs 12 derniers matchs à la maison. Ils rendront visite aux Bulls de Chicago mercredi.