Sans Ball, les Lakers s’inclinent devant les Timberwolves

Privés des services de leur meneur de jeu Lonzo Ball, les Lakers de Los Angeles ont été défaits par la marque de 114-96 par les Timberwolves du Minnesota, lundi à Minneapolis.

Le deuxième choix au total du dernier repêchage de la NBA est absent depuis qu’il a subi une blessure à l’épaule le 23 décembre contre les Timbers de Portland.

Jimmy Butler a aidé les «Wolves» à infliger un septième revers de suite aux Lakers en amassant 28 points et neuf mentions d’aide. Il a aussi volé le ballon à l’adversaire à trois reprises.

Karl-Anthony Towns (16 points et 13 rebonds) et Andrew Wiggins (21 points, neuf rebonds et quatre mentions d’assistance) se sont aussi illustrés dans la victoire.

Du côté des Lakers, le meneur de jeu Jordan Clarkson a bien fait en tant que substitut avec une récolte de 20 points et de quatre mentions d’assistance.