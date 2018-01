McCollum mène les Trail Blazers à la victoire

C.J. McCollum a inscrit 32 points et les Trail Blazers de Portland ont battu les Bulls en prolongation par la marque de 124-120, lundi à Chicago.

L’arrière a marqué 27 de ses 32 points en deuxième demie et en prolongation. Il a également récolté huit mentions d’assistance et six rebonds.

McCollum a été bien appuyé par Al-Farouq Aminu dans la victoire. Celui-ci a amassé 24 points et sept rebonds. Il a surtout brillé derrière la ligne de trois points, d’où il a réussi cinq de ses sept tentatives de tir.

Les «Blazers» étaient privés des services de leur meneur de jeu étoile Damian Lillard, blessé aux ischio-jambiers, pour un cinquième match de suite. Ils ont maintenu une fiche de 3-2 pendant cette période.

Kris Dunn a mené la charge pour les Bulls avec 22 points, sept rebonds et quatre mentions d’assistance.