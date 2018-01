LNH 360 : un mois historique à Vegas

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 31 décembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules) :

VEGAS 6, Toronto 3

ANAHEIM 5, Arizona 2

Tampa Bay 5, COLUMBUS 0

Winnipeg 5, EDMONTON 0

DETROIT 4, Pittsburgh 1

COLORADO 6, NY Islanders 1

DALLAS 6, San Jose 0

CALGARY 4, Chicago 3 (OT)

Karlsson aide les Golden Knights à conclure un mois historique

William Karlsson (trois buts, une aide) a réussi le premier tour du chapeau de la courte histoire des Golden Knights, qui ont étiré à sept leur série de victoires et récolté un point dans un 12e match de suite (11-0-1). Du jamais vu pour une équipe d’expansion.

C’est la première fois de l’histoire centenaire de la LNH qu’un club amorce son premier mois d’activité avec une fiche de 11-1-1.

Les Golden Knights (26-9-2, 54 points), qui occupent la tête dans l’Association de l’Ouest, sont deuxièmes au classement général, derrière le Lightning (28-8-2, 58 points).

Crédit photo : AFP

Vasilevskiy obtient sa 25e victoire

Andrei Vasilevskiy (21 arrêts) a récolté sa 25e victoire de la saison pour aider le Lightning à blanchir les Blue Jackets.

Il s’agit de sa cinquième soirée parfaite de l’année, un sommet dans la LNH.

À l’attaque!

En plus des Golden Knights, l’Avalanche et les Stars ont également marqué six buts à leur dernière rencontre de l’année 2017.

C’est la sixième fois de la saison que l’Avalanche compte au moins six buts dans un match. Seuls les Maple Leafs ont fait mieux (sept) jusqu’à maintenant.

Déjà un 100e point pour Matthews!

Le jeune attaquant Auston Matthews a réalisé un doublé pour atteindre le plateau des 100 points (57 buts, 43 aides) à son 112e match.

Seulement deux autres joueurs des Maple Leafs ont totalisé 100 points plus rapidement dans l’ère moderne.

Crédit photo : AFP

Des joueurs sur une lancée

Plusieurs joueurs ont prolongé leurs succès en ce 31 décembre.

L’attaquant des Islanders Josh Bailey a obtenu un point dans une 11e rencontre d’affilée. Il est le deuxième joueur à amasser 50 points cette saison, après l’attaquant du Lightning Nikita Kucherov.

Ce dernier a d’ailleurs obtenu un point dans un 10e match de suite.

L’attaquant des Coyotes Clayton Keller, lui, a étiré à huit sa série de matchs avec au moins un point.

De son côté, l’attaquant des Ducks Rickard Rakell a touché la cible pour la cinquième rencontre d’affilée.

Match au programme de lundi :

Rangers – Sabres à 13h à TVA Sports