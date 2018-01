Les Oilers devront se retrousser les manches

Après un mauvais début de saison, les Oilers d’Edmonton semblaient avoir repris le droit chemin, mais voilà qu’ils viennent d’encaisser trois revers d’affilée, ce qui compliquera davantage leur tâche d’accéder aux séries éliminatoires.

Avant la pause de Noël, la troupe de l’entraîneur-chef Todd McLellan avait remporté quatre parties consécutives pour se donner un peu plus d’espoir. Cependant, elle s’est inclinée 4-3 devant les Jets de Winnipeg, mercredi, puis 4-3 en prolongation contre les Blackhawks de Chicago, deux jours plus tard. Dimanche, la formation albertaine a littéralement croulé chez elle, étant écrasée 5-0 par les Jets.

Les principaux concernés s’expliquent mal cette contre-performance offerte à un moment inopportun.

«Je ne sais pas par où commencer. Ce ne fut pas un bon effort général, a admis au quotidien «Edmonton Sun» le joueur-vedette Connor McDavid. Nous comprenons bien la position dans laquelle nous sommes et chaque point compte, ce n’est pas un secret pour personne. Nous devrons nous regrouper, car nous aurons quelques matchs à l’intérieur de notre section.»

«Aujourd’hui [dimanche], les Jets nous ont dominés dans chaque aspect du jeu et à ce stade de la campagne, vous êtes capables d’identifier l’équipe parmi les deux sur la glace qui devrait être plus animée par le sentiment d’urgence d’agir, a ajouté le vétéran Milan Lucic. On doit retrouver ce que nous avions avant Noël et tourner la page sur cela. De novembre à décembre, on a profité d’une séquence positive et c’est ce qu’on veut pour janvier.»

McLellan insatisfait

Pour sa part, McLellan se dit préoccupé par les insuccès des siens, qui se trouvent à sept points d’une place en séries en vertu d’une fiche de 17-19-3. Dans l’Association de l’Ouest, ils ne devancent que les Canucks de Vancouver et les faibles Coyotes de l’Arizona.

«C’est inquiétant, surtout à cette période de l’année. Nous avions pourtant amorcé quelque chose de bien, nous étions sur une lancée et on se sentait à l’aise sur la patinoire. Toutefois, cela ne survient pas automatiquement. Il faut se présenter le jour des matchs et travailler plus fort que l’adversaire, a-t-il dit. On a été battus au plan de l’effort aujourd’hui. Quand vous êtes deuxième pour le travail, la vitesse, l’acharnement, le jeu physique et l’engagement, rien n’ira en votre faveur. C’est cela qui constitue la plus grosse déception pour moi.»

Edmonton accueillera les Kings de Los Angeles, mardi, et les Ducks d’Anaheim, jeudi.