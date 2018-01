Les Bills récompenseront les Bengals... avec des ailes de poulet!

Avec l’aide des Bengals de Cincinnati, les Bills de Buffalo se sont qualifiés pour les matchs éliminatoires de la NFL, dimanche, et ceux-ci montreront toute leur gratitude à l’égard de leurs vis-à-vis de l’Ohio en leur envoyant des ailes de poulet.

Les Bills ont fait leur part en défaisant les Dolphins de Miami au compte de 22-16 pour conclure le calendrier régulier avec une fiche de 9-7. Cependant, ils devaient espérer un revers des Ravens de Baltimore aux mains des Bengals pour prolonger leur saison.

Or, Cincinnati est revenu de l’arrière avec moins d’une minute à faire à son match pour l’emporter 31-27. Le quart-arrière Andy Dalton a rejoint Tyler Boyd avec un jeu de 49 verges dans la zone des buts sur un quatrième essai et 12 verges à franchir. Du même coup, Baltimore a terminé la campagne avec un dossier de 9-7, mais a été éliminé au profit des Bills. Ceux-ci joueront en éliminatoires pour la première fois depuis 1999.

«Chers Bengals, après que nous ayons réglé nos affaires à Miami, nous avions besoin de vous et vous avez répondu à l’appel de brillante façon. Au nom de cette équipe, des gens de la ville de Buffalo et des partisans des Bills partout dans le monde, merci! Merci, MERCI! Les ailes seront sur notre compte [non, réellement, nous allons vous envoyer des ailes]», ont écrit les Bills dans une lettre diffusée sur leur compte Twitter.

La troupe de l’entraîneur-chef Sean McDermott visitera les Jaguars de Jacksonville au premier tour, dimanche.