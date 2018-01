Le Canada ne veut pas pécher par excès de confiance

Même si l’entraîneur-chef de la Suisse, Christian Wohlwend, ne semble pas croire aux chances de sa troupe, les joueurs canadiens refusent d’aborder leur match de quarts de finale des Championnats du monde de hockey junior mardi contre la Suisse avec trop de confiance.

«Ils forment une bonne équipe sinon ils ne seraient pas ici, a indiqué le capitaine du Canada, Dillon Dube, au réseau TSN. Ils vont tenter de nous surprendre. C’est pourquoi nous devons nous concentrer sur notre jeu.»

Le Canada, qui s’est incliné une fois, en tirs de barrage contre les États-Unis, a terminé la phase préliminaire du tournoi au premier rang du groupe A. La Suisse, qui a un gain à sa fiche, a fini quatrième dans le groupe B.

Plus gros, plus forts

Après une défaite contre la République tchèque dimanche, l’entraîneur suisse ne s’était pas montré très optimiste en vue de l’affrontement contre le Canada à 16h au Key Bank Center. «On s’attend à voir une équipe qui va encore nous dominer et que nous allons essayer de contenir, avait-il lancé aux journalistes. Ils [les Canadiens] sont plus rapides, plus gros, plus forts, ils tirent mieux et ils passent mieux.»

La Suisse et le Canada avaient croisé le fer en match préparatoire avant les Mondiaux, un duel remporté 8-1 par les Canadiens.

«Je ne sais pas trop quoi en penser, a dit Dube, à propos de l’entrevue de Wohlwend. Peut-être essaie-t-il de faire de la psychologie inversée?»

«Nous ne prenons pas ces choses en considération, a ajouté le défenseur Dante Fabbro. Nous nous concentrons ce qui se passe dans notre vestiaire. Le reste, ce ne sont que des distractions que nous devons ignorer. Tout ce qui compte c’est notre équipe en ce moment. Tout le monde pousse dans la même direction et nous avons créé une belle connexion dans le groupe.»

Le gagnant entre le Canada et la Suisse mardi affrontera les vainqueurs du duel opposant la République tchèque et la Finlande en demi-finale.