De bonnes nouvelles pour LeSean McCoy

Le porteur de ballon des Bills de Buffalo LeSean McCoy pourrait disputer le match de premier tour éliminatoire contre les Jaguars de Jacksonville, dimanche, en dépit d’une blessure à la cheville droite subie le week-end dernier.

D’après l’entraîneur-chef Sean McDermott, dont les propos ont été rapportés par le réseau ESPN lundi, le demi offensif a une chance de jouer en Floride. Celui ayant quitté le duel de dimanche face aux Dolphins de Miami au début du troisième quart s’est soumis à des examens et ceux-ci se sont avérés négatifs.

McCoy a récolté 1138 verges et six touchés en 287 courses lors du calendrier régulier, ajoutant 448 verges et deux majeurs par la passe.