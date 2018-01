Connor Hellebuyck est le plus méritant

Le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck a été choisi la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Pour leur part, les attaquants William Karlsson et David Backes, respectivement des Golden Knights de Vegas et des Bruins de Boston, ont eu droit aux deuxième et troisième mentions hebdomadaires.

Hellebuyck a remporté ses trois décisions, conservant une moyenne de buts alloués de 1,67 et un taux d’efficacité de ,952. Il a notamment blanchi les Oilers d’Edmonton au compte de 5-0 en repoussant 35 rondelles, dimanche, en route vers le neuvième coup de pinceau de sa carrière. L’Américain de 24 ans avait également défait la formation albertaine 4-3, mercredi, en plus de réaliser 42 arrêts dans un triomphe de 4-2 aux dépens des Islanders de New York, vendredi.

De son côté, Karlsson a aidé les Knights à remporter leurs sept plus récents affrontements; ceux-ci ont obtenu au moins un point dans 12 joutes consécutives. Le joueur de centre a amassé cinq points, dont quatre buts, en trois rencontres. Il a réussi un tour du chapeau, dimanche, dans un gain de 6-3 face aux Maple Leafs de Toronto.

Enfin, Backes a totalisé trois filets et autant d’aides en trois duels, permettant aux Bruins de présenter une fiche de 2-0-1. Il a entre autres marqué deux fois dans un revers de 4-3 en prolongation contre les Capitals de Washington, vendredi. Le vétéran a ajouté deux aides face aux Sénateurs d’Ottawa le lendemain.