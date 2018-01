Nicolas Deslauriers sur le 4e trio, Al Montoya s'entraîne

L’année 2018 vient tout juste de s’amorcer et déjà les Canadiens de Montréal ont tenu leur premier entraînement, lundi, à Brossard.

En effet, la troupe de Claude Julien se prépare à affronter les Sharks de San Jose, mardi, au Centre Bell.

Le Tricolore espère ainsi rebondir puisqu’il s’est incliné à ses quatre dernières parties, marquant un total de trois buts lors de cette séquence.

À l’entraînement, l'attaquant Nicolas Deslauriers, qui a été laissé de côté lors de la dernière partie de l'équipe face aux Panthers de la Floride, a effectué un retour sur le quatrième trio, en compagnie d’Andrew Shaw et de Daniel Carr.

Les autres trios sont demeurés inchangés. C’est donc dire que Phillip Danault était au centre du premier trio en compagnie de Max Pacioretty et Charles Hudon. Jonathan Drouin était le pivot de la deuxième unité en compagnie d’Artturi Lehkonen et Alex Galchenyuk. Finalement, Tomas Plekanec complétait le troisième trio en compagnie de Paul Byron et Brendan Gallagher.

De son côté, le gardien de but Al Montoya s’est entraîné pour la première fois depuis le 9 novembre, lui qui est au repos forcé en raison d’une commotion cérébrale.

Les Canadiens sont au sixième rang de la section Atlantique, en raison d’un dossier de 16-19-4. Seuls les Sénateurs d’Ottawa et les Sabres de Buffalo ont fait pire qu’eux dans l’Association de l’Est.