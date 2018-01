Bobby Butler et son père au comble du bonheur

L’Américain Bobby Butler n’a pas abandonné son rêve de jouer au hockey chez les professionnels, et ça l’a plutôt bien servi. Lundi, l’ancien des Sénateurs d’Ottawa a appris qu’il faisait partie des joueurs sélectionnés pour représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février prochain.

Le plus beau dans tout ça, c’est surtout la réaction de son père lorsqu’il lui a appris la nouvelle pendant un entraînement des Admirals de Milwaukee pour qui il évolue cette saison dans la Ligue américaine.

TFW you tell your dad that you’ve made the US Olympic Team ����#TeamUSA ���� pic.twitter.com/ASoOYYXS4Z